Des négociations pour un choc entre David Lemieux et Gary O’Sullivan

La firme Eye of the Tiger Management (EOTTM) tenterait d’organiser un combat entre son protégé David Lemieux et l’Irlandais Gary O’Sullivan, un duel qui serait présenté en sous-carte du choc opposant Gennady Golovkin à Saul «Canelo» Alvarez en septembre à Las Vegas.

Selon ce qu’a appris la journaliste de la chaîne TVA Sports Nancy Audet, le dirigeant d’EOTTM, Camille Estephan, serait en négociation avec le clan d’O’Sullivan (28-2-0, 20 K.-O.), mais ce dernier imposerait de nombreuses conditions.

En cas d’échec, Estephan et son équipe auraient déjà un adversaire en tête pour Lemieux (39-4-0, 33 K.-O.).

O’Sullivan s’est fait remarquer au Québec en décembre quand il avait livré un combat à l’Américain Antoine Douglas en sous-carte d’un duel de Lemieux à Laval.

Dès lors, plusieurs amateurs et observateurs avaient exprimé l’envie de voir un affrontement entre lui et le Québécois se matérialiser. Lemieux a d’ailleurs défié O’Sullivan à ce sujet sur les médias sociaux, mardi.

Pas de duel Butler-Lafrenière à l’automne

Le duel entre les Québécois Steven Butler et Francis Lafrenière, espéré par de nombreux amateurs de boxe de la Belle Province, n’aura pas lieu cet automne.

Butler (24-1-1, 21 K.-O.), aussi un protégé d’EOTTM, aurait plutôt pour prochain adversaire Wilky Campfort (25-3-0, 13 K.-O.), un Américain d’origine haïtienne.

Kean en action en septembre?

De son côté, le poids lourd trifluvien Simon Kean devrait être de retour dans le ring en septembre, environ trois mois après l’avoir emporté de façon décisive devant le Canadien Adam Braidwood à Shawinigan.

EOTTM visait jusqu’à tout récemment l’Américain Tre Lippe Morrison (15-0-0, 15 K.-O.), fils de l’ancien champion des lourds Tommy Morrison, à titre d’adversaire pour Kean.

Le boxeur de 28 ans a cependant refusé l’offre du groupe québécois. Le promoteur EOTTM chercherait un adversaire de qualité pour Kean (15-0-0, 14 K.-O) en prévision d’un combat qui sera de nouveau disputé au Québec.