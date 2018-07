En France, les chaînes de télé veulent concurrencer Netflix

Les trois groupes audiovisuels français, France Télévisions, TF1 et M6, s’unissent pour créer une plateforme de vidéos à la demande, baptisée Salto, et concurrencer Netflix.

Avec Salto, les trois principaux éditeurs du marché entendent proposer «une réponse ambitieuse aux nouvelles attentes du public», peut-on lire dans un communiqué publié au mois de juin.

«Face aux plateformes globales, Salto permettra d’offrir une grande qualité de services à tous nos publics et d’exposer le meilleur de la création française et européenne», a déclaré Delphine Ernotte Cunci, présidente de France Télévisions.

Les groupes promettent «une variété sans égal» de programmes qui seront accessibles par abonnement. Selon le journal «Le Monde», l’offre mensuelle de base pourrait se situer entre 2 et 5 euros (soit environ 3 à 7 $), et entre 7 et 8 euros (10 à 12 $) pour une offre plus enrichie. Au-delà du direct ou des émissions en rattrapage, les abonnés auront accès à des séries américaines, des documentaires, des films, des programmes inédits, mais aussi à des avant-premières.

Aucune date de lancement n’a été annoncée. Selon plusieurs médias français, la plateforme pourrait être accessible en 2019.

Les trois groupes, qui détiennent à parts égales la société, auraient prévu d’investir 50 millions d’euros dans Salto (près de 70 millions $), selon le journal «L’Express». À titre de comparaison, Netflix compte investir 8 milliards $ US pour l’année 2018 uniquement pour la création de contenus.

À eux deux, TF1 et France Télévisions représentent 75 % de la création audiovisuelle en France.