LAROSE, Pierrette



À Montréal, le samedi 7 juillet 2018 est décédée, à l'âge de 73 ans, Pierrette Larose, fille de feu Marcel Larose et de feu Simonne Papineau.Elle laisse dans le deuil ses enfants Benoit (Lise Vincent) et Chantal, ses petits-enfants Kim, Jonathan, Lydia, Chanel et Raphaël, sa soeur Claudette Lagacé, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le jeudi 12 juillet 2018 à compter de 15h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 21h en la chapelle du complexe.Des dons, en sa mémoire, à la Maison de soins palliatifs de Laval seraient appréciés.