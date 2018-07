Il faut les sortir de la grotte avant la prochaine pluie

Les sauveteurs travaillent d’arrache-pied pour sauver les quatre jeunes footballeurs et leur entraîneur qui sont toujours coincés dans une grotte inondée de Thaïlande, avant qu’ils soient submergés par de nouvelles pluies torrentielles.

Portés disparus le 23 juin, huit jeunes ont été sauvés hier et dimanche au cours d’une dangereuse opération de sauvetage qui implique 90 sauveteurs experts plongeurs et spéléologues, dont 50 étrangers.

La plongeuse et spéléologue montréalaise Nathalie Lasselin a bon espoir de les voir tous sortir sains et saufs depuis que son ami le Dr Richard Harris, un médecin et plongeur australien, est arrivé sur place.

« C’est probablement chez les médecins plongeurs celui qui a le plus d’expérience au monde », dit-elle.

Anesthésiste et médecin hyperbare, il a risqué sa vie dans la grotte pendant six longues heures pour atteindre le groupe. Le périple est tel qu’un sauveteur thaïlandais est mort en ravitaillant les enfants en oxygène.

Les plus faibles avant

C’est l’Australien qui a évalué la santé des enfants et a convaincu les autorités thaïlandaises de sortir les plus faibles en premier le plus rapidement possible.

Les sauveteurs comptaient au départ extirper les plus forts en premier, mais le médecin a prévenu que les autres pourraient ne pas survivre s’ils étaient laissés en arrière, rapporte le Daily Mail.

En attendant leur sortie, Harris prépare les jeunes au périple qui les attend.

« Sa personnalité fait que son rapport avec les jeunes doit être extraordinaire. Il a une joie de vivre contagieuse. Il a dû les mettre en confiance tout de suite », explique Mme Lasselin.

Expérience tragique

Nathalie Lasselin et Richard Harris se sont rencontrés en 2013 lors de l’exploration d’une grotte en Chine où très peu de plongeurs avaient pu pénétrer auparavant.

Deux ans plus tôt, Harris avait extirpé le corps d’une de ses amies, Agnes Milowka, morte désorientée dans une caverne tortueuse de 8 km de long, en Australie. La cavité était chargée d’eau boueuse, tout comme celle où sont coincés les enfants.

Dans ces conditions, « on ne peut se fier sur la vue. L’orientation passe par le toucher, il faut compter sur la corde, le fil d’Ariane, pour se guider », explique Mme Lasselin.

16 jours interminables

Jour 0 | Samedi 23 juin : une mère donne l’alerte, ne voyant pas revenir son fils après l’entraînement de soccer.

Jour 1 | Dimanche 24 juin : dans la nuit, à cause de pluies importantes, le niveau de l’eau dans la grotte monte fortement. Des plongeurs sont mobilisés.

Jour 2 | Lundi 25 juin : ils atteignent une première grande chambre à l’intérieur de la grotte.

Jour 3 | Mardi 26 juin : l’équipe de sauvetage monte à plusieurs centaines de personnes. L’eau atteint par endroit cinq mètres de haut, malgré la mise en place de pompes.

Jour 4 | Mercredi 27 juin : une troisième zone du réseau souterrain est inondée. Des plongeurs britanniques arrivent en renfort.

Jour 5 | Jeudi 28 juin : arrivée de dizaines de spécialistes internationaux, dont des soldats américains.

Jour 6 | Vendredi 29 juin : les recherches­­­ reprennent après une suspension à cause d’un niveau­­­ d’eau trop important en dépit des pompes installées.

Jour 7 | Samedi 30 juin : la pluie cesse enfin. Les plongeurs luttent avec une eau boueuse. Privés de visibilité, ils ont dû mal à progresser dans la galerie.

Jour 8 | Dimanche 1er juillet : les secouristes­ parviennent à établir une base opérationnelle avancée dans la grotte, à trois kilomètres de l’entrée.

Jour 9 | Lundi 2 juillet : les plongeurs retrouvent le groupe sain et sauf.

Jour 10 | Mardi 3 juillet : des vivres et médicaments sont acheminés. Des médecins rejoignent les enfants.

Jour 11 | Mercredi 4 juillet : publication­­­ par la marine thaïlandaise d’une deuxième vidéo, montrant les enfants, qui se disent « en bonne santé ».

Jour 12 | Jeudi 5 juillet : les sauveteurs espèrent toujours pouvoir faire baisser le niveau de l’eau à l’aide de pompes pour que les enfants n’aient pas à plonger.

Jour 13 | Vendredi 6 juillet : un ancien membre des commandos de marine thaïlandais meurt, faute de réserve d’oxygène suffisante, après avoir approvisionné les enfants.

Jour 14 | Samedi 7 juillet : le jeune entraîneur fait parvenir une lettre d’excuse aux parents des enfants. Une sortie en plongée reste exclue pour l’heure par les autorités.

Jour 15 | Dimanche 8 juillet : sortie de quatre premiers enfants, chacun escorté par deux plongeurs professionnels.

Jour 16 | Lundi 9 juillet : sortie de quatre autres enfants, portant le bilan à huit sur 13 d’ores et déjà sortis.