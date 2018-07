Impact: un dernier entraînement avant New York

L’Impact de Montréal a tenu un dernier entraînement, mardi, en prévision de son affrontement du lendemain contre le New York City FC au Yankee Stadium.

La formation arrivera en confiance dans la Grosse Pomme et elle en aura besoin, considérant que le NYCFC est toujours invaincu sur ses terres cette saison.

«Il faut tourner la page, ce qu'on a fait samedi, c'était bien. C'était sur notre lancée, on va dire. Il y a un nouveau match qui se prépare demain [mercredi], à nous de l'entamer comme il se doit et de partir à New York pour prendre ces trois points», a mentionné le milieu français d’origine algérienne Saphir Taïder.

«On est gourmands, on a envie, c'est à nous de mettre tous les ingrédients sur le terrain pour n'avoir aucun regret», a poursuivi le numéro 8 de l’Impact.

Le club a un mois chargé et ne peut pas se permettre de lever le pied, même si l’adversaire fait peur, a observé l’Uruguayen Alejandro Silva, auteur d’un solide match samedi contre les Rapids du Colorado.

«Il faut continuer à travailler et on prend tous les matchs comme des finales, car nous n'avons pas de marge de manoeuvre», a-t-il souligné.