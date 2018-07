Je sors, je reste du 10 juillet

Coup de cœur

Cinéma : Carnages

Diaphana Films

Ce film de la cinéaste française Delphine Gleize commence avec la mort d’un taureau se battant dans l’arène en Espagne. Le long-métrage suit ensuite sa carcasse transportée jusqu’en Belgique et nous raconte une histoire captivante à propos des gens qui croiseront sa route. Carnages est présenté à la Cinémathèque Québécoise dans le cadre de Femmes, femmes, une série d’évènements mettant de l’avant les nombreuses contributions cinématographiques de réalisatrices partout à travers le monde depuis 1896, année où l’Américaine Alice Guy devint la première réalisatrice de l’histoire du 7e art. *Ce soir à 18h30 à la Cinémathèque Québécoise, 335 boulevard de Maisonneuve Est

Je sors

Musique : Laura Babin

Jean-Philippe Sansfaçon

L’auteure-compositrice-interprète originaire de Rimouski Laura Babin donnera un concert gratuit ce soir dans l’arrondissement LaSalle qui sera précédé à 18h de la performance de danse contemporaine Frictions. L’artiste émergente, qui a notamment participé aux dernières Francouvertes et qui a déjà assuré la première partie de Martha Wainwright, a sorti Water Buffalo, son plus récent EP, à l’automne 2016. *Ce soir à 19h au Parc des rapides, 7710 boulevard LaSalle

Musique : Orchestre Symphonique de Montréal

Antoine Saito

L’OSM débarque au parc Jarry ce soir pour un concert gratuit qui abordera des œuvres de plusieurs compositeurs notoires, dont Richard Wagner, Pyotr Illyich Tchaikovsky et Felix Mendelssophn. Le talentueux orchestre sera devancé par un quintette de cuivres qui présentera un spectacle musical relatant l’histoire de la musique à travers les âges. *Ce soir à 19h30 au parc Jarry, dans l’arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

Musique : Julien Sagot

Le Petit Russe

Le multi-instrumentaliste Julien Sagot, connu en tant que percussionniste du populaire groupe québécois Karkwa, sautera sur la scène de l’Esco ce soir pour entre autres présenter son troisième album solo, Bleu Jane, sorti en 2017. Le groupe belge Pale Grey, qui débarque pour la toute première fois à Montréal ce soir, sera aussi du concert. *Ce soir à 21h à l’Escogriffe, 4461 rue Saint-Denis

Humour : Temps Partiel

Courtoisie

Dans ce spectacle présenté dans le cadre du Zoofest qui se déroule jusqu’au 28 juillet, les humoristes Caro Fréchette, Alex BL, Isabelle Sasseville et un invité surprise parleront de ce qu’ils font pour gagner leurs vies en dehors des spectacles d’humour, une facette moins connue de la vie de tout humoriste tentant de se faire une place dans ce milieu grandement compétitif. *Ce soir à 20h30 aux Katacombes, 1635 boulevard Saint-Laurent

Cinéma: Yellow Submarine

Courtoisie

Une version restaurée du film culte du légendaire groupe britannique The Beatles sera présentée jusqu’à jeudi au centre-ville de Montréal pour célébrer son 50e anniversaire. Dans ce long-métrage d'animation psychédélique, la formation musicale est recrutée par le Capitaine Fred pour aider à libérer le Sgt Peppers Lonely Hearts Club Band et leur monde présentement sous l’emprise de terribles méchants qui détestent la musique. *Aujourd’hui à 13h au cinéma Cineplex Odeon Quartier Latin, 350 rue Émery

Je reste

Bande dessinée : Bonjour tristesse de Frédéric Rébéna

Courtoisie

Cette bande dessinée adaptée du tout premier roman de l’auteure française Françoise Sagan raconte l’histoire d’une adolescente de 17 ans en vacances dans une villa avec son père et sa maîtresse. La situation changera grandement lorsqu’une troisième femme, une « amie » plutôt rigide du père, se joint à eux. *Sorti en librairie le 19 juin

Film : Un coin tranquille

Courtoisie

Ce film d’horreur de John Krasinski, qui a interprétait le personnage de Jim Halpert dans l’itération américaine de l’émission The Office, nous plonge dans un monde horrible habité par des prédateurs qui chassent en poursuivant le plus petit son et en traquant ce qu’il l’a causé. Ce qui reste de l’humanité doit donc vivre en silence pour survivre à ses dangereuses créatures. *Sorti en DVD aujourd’hui

Musique : Le Roi Catherine de Catboot

Courtoisie

Ce court album hip-hop de six pièces est le produit de maintes collaborations entre certains des artistes de La Fourmilière, un collectif de rappeurs et producteurs émergents de la métropole. L’EP compte notamment sur la participation de Vendou, BLVDR, l’étoile montante FouKi et son fidèle collaborateur Quiet Mike. Catboot, qui fait aussi partie du groupe, a aussi sorti l’opus Duct Tape en 2016. *Sorti le 30 juin