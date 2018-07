La réaction de ce chat abandonné quand un humain le prend dans ses bras va vous faire pleurer

Difficile de garder l’œil sec en regardant cette vidéo d’un chat de refuge qui ne veut pas laisser partir une jeune femme qui venait simplement observer les animaux.

La vidéo de quelques minutes fait actuellement le tour du web et on comprend pourquoi: il s’agit d’une des vidéos les plus «cutes» qu’on ait vues depuis un moment.

On peut y voir un chat qui ne veut absolument pas être séparé d’une jeune femme, visiblement émue par la tendresse du matou. C’est de l’amour, ça!

Selon la principale intéressée qui a commenté sous la vidéo, le chat, prénommé Barney, a été adopté par une famille aimante quelque temps après que sa vidéo soit devenue virale. Elle-même n’a pas pu accueillir le minet au sein de sa famille, ayant déjà un chat aîné chez elle et ne voulant pas chambouler son environnement.

Tout est bien qui finit bien pour Barney!