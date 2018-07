VOX POP : L’amour et l’argent font-ils bon ménage?

Vivre d’amour et d’eau fraiche est une expression, vivre d’amour et de frais est plus vrai. L’argent et l’amour ne se dissocient pas en tout et leur liaison peut bien déterminer le cours de certaines relations.

Dans la rue, les gens ont répondu à nos questions autour de ce sujet.

Question 1 : Est-il plus cher d’être célibataire ou en couple?

Est-ce que comme dirait le gars dans le vidéo : «en couple, on sort le cash pour les femmes»?

Les opinions divergent, tous ont leur théorie sur la question. Et puis cela dépend du train de vie de chacun.

Mais posons le problème autrement.

Être célibataire signifie dépenser pour soi selon ses propres moyens et ses propres exigences. L’individualité choisit et la responsabilité lui échoit de ne pas se ruiner.

C’est simple.

En couple, la situation change. J’entends par couple cet ensemble où un lien total se crée entre les vies de deux individus.

Les aléas de l’un fusionnent avec ceux de l’autre et les habitudes financières de l’un peuvent impacter l’autre.

Pour autant, le couple crée une synergie. Une dynamique des concessions se forme. L’entente permet de mutuellement se contrôler, de s’entraider et de fonder un équilibre commun.

Donc si les responsabilités se multiplient avec le couple, les forces se dédoublent pour les assumer.

C’est la beauté de l’ensemble.

Question 2 : Qui paie la facture au premier rendez-vous?

Il y a 20 ans, cette question ne se posait pas. C’était l’homme qui payait. Il y a certainement eu un changement de paradigme dans le couple hétéro.

Aujourd’hui, on ne sait plus trop et ça semble rester à la discrétion de tous. Souvent, on divise la facture.

Est-ce que le romantisme en sort affaibli? Je ne sais pas. Mais personne ne nous a répondu que c’était à la femme de payer la note de la première sortie.

Les couples homosexuels ne semblent pas se poser la question. Ça dépendrait des situations individuelles et des personnalités de chacun. Certains voudront payer l’addition, d’autres la diviser.

Au final, est-ce important pour la suite?

Question 3 : Pourriez-vous sortir avec une personne qui gagne plus d’argent que vous?

L’argent, en soi, n’est pas un problème. Bien sûr, il y a les jeux d’égo absurdes, mais ils ne valent pas grand-chose.

Par contre, une grande différence de revenus peut engendrer deux modes de vie très différents et l’une des personnes du couple pourrait se sentir obligée d’assumer le rythme de l’autre.

N’est-ce pas problématique? Ça peut l’être au fil du temps si l’on se consume et se tait dans le malaise de nos trains de vie différents.

Au final, il suffit de se concerter, de faire la part des choses et de laisser libre cours ensuite à l’entente entre les deux personnes.

Sans se retenir et sans se ruiner.