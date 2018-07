Le gros lot pour Nikita Kucherov à Tampa Bay

L’attaquant du Lightning de Tampa Bay Nikita Kucherov a accepté une prolongation contractuelle de huit ans, d’une valeur annuelle moyenne de 9,5 millions $, mardi.

L’athlète touchera ainsi 76 millions $ en tout. Celui qui avait encore une année à écouler à son entente précédente a récolté 39 buts et 61 mentions d’aide pour 100 points la saison dernière, terminant au troisième rang des pointeurs de la Ligue nationale de hockey. Seuls Connor McDavid, des Oilers d'Edmonton, et Claude Giroux, des Flyers de Philadelphie, ont mieux fait que lui. Kucherov a également conservé un différentiel de +15, inscrivant huit filets en avantage numérique et sept buts gagnants.

En séries éliminatoires, le patineur de 25 ans a accumulé 17 points, dont sept buts, en 17 joutes. Il a mené les siens vers une participation à la finale de l’Association de l’Est.

«Je suis réellement reconnaissant de signer ce nouveau pacte qui me gardera à Tampa pour les huit prochaines années, a commenté Kucherov dans un communiqué. J’aimerais remercier l’organisation du Lightning et les partisans pour leur appui depuis que cette région est devenue ma maison.»

Le Russe, qui a été choisi au deuxième tour – 58e en tout – de l’encan amateur de 2011 par le Lightning, a amassé 334 points, incluant 147 filets, en 365 joutes depuis le début de sa carrière. En 2016-2017, il avait touché la cible 40 fois, ce qui représente son plus haut total à vie.

Par ailleurs, Kucherov a porté l’uniforme des Remparts de Québec et des Huskies de Rouyn-Noranda durant son court séjour dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec en 2012-2013.