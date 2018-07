Le Real Madrid annonce le départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus

La vedette planétaire Cristiano Ronaldo va quitter le Real Madrid pour la Juventus de Turin, ont annoncé mardi le club et le joueur.

« Le Real Madrid annonce que, conformément à la volonté et à la demande exprimées par le joueur Cristiano Ronaldo, il a donné son accord à son transfert à la Juventus », a indiqué le club merengue dans un communiqué.

« J’ai beaucoup réfléchi » et « je pense que le moment est venu d’ouvrir une nouvelle étape dans ma vie et c’est pour cela que j’ai demandé au club d’accepter mon transfert », a dit pour sa part CR7 dans une lettre publiée par le Real.

« Ces années au Real Madrid (...) ont été sans doute les plus heureuses de ma vie », a ajouté la vedette portugaise, en demandant aux madridistas de le « comprendre ».

Dans son communiqué, le Real a indiqué vouloir « remercier un joueur qui a montré qu’il était le meilleur du monde et qui a marqué l’une des périodes les plus brillantes de l’histoire de notre club et du football mondial ».

Le Real ne donne en revanche aucun détail sur les modalités financières de ce transfert.

Selon les quotidiens espagnols Marca et El Mundo, son montant s’élèverait à 105 millions d’euros, tandis que le contrat de quatre ans de CR7 à la Juve serait payé 30 millions d’euros par saison. Soit plus que les 23,6 millions d’euros annuels qu’il perçoit au Real selon la presse, une rémunération qu’il jugeait trop basse.

Au Real depuis 2009, le quintuple ballon d’Or a fait tourner la tête de la planète football depuis qu’il a déclaré le 26 mai, quelques minutes après la victoire du Real en finale de la Ligue des Champions, que « c’était bien de jouer » au Real, en employant le passé...