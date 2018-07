Les Bleus gagnent et les Français font gicler la bière

Des dizaines de Français galvanisés par la victoire de leur équipe en demi-finale de la Coupe du monde ont festoyé une bonne partie de la soirée devant le bar L’Barouf, mardi soir, sur le Plateau-Mont-Royal.

« Ça commence bien la soirée, on continue de boire et célébrer », a lancé plus d’une heure après la fin du match Jordan Merand, un Français installé à Montréal depuis un an. Avec le visage peinturé aux couleurs du drapeau français, il compte bien se garder des énergies pour poursuivre la fête dimanche, lorsque son équipe sera en finale.

Photo Agence QMI, Toma Iczkovits

Devant ce bar du Plateau, qui faisait office de quartier général pour les partisans des Bleus, les sympathisants faisaient voler leur drapeau en chantant leur hymne national.

Les premiers partisans étaient arrivés à 8 heures du matin devant le bar pour y regarder la partie.

Photo Laurence Houde-Roy

Le bar a chaviré à la 50e minute, quand les Bleus ont inscrit le seul but du match. Les 300 personnes qui s’y étaient amassées se sont levées en hurlant, faisant gicler la bière dans les airs.

Alain Guitard, 51 ans, était parti tôt le matin de Sainte-Sophie avec sa fille et son ex-femme pour rejoindre son ami français, Alain Mayer, un habitué du Barouf. « Cette victoire, c’est encore mieux qu’une Coupe Stanley », a dit ce grand amateur de soccer.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Défaite acceptée

Au centre-ville, des partisans de la Belgique s’étaient donné rendez-vous au Bier Markt pour supporter leur équipe. Devant la défaite, Thomas Wilski, un Belge en vacances dans la province, s’est toutefois réjoui d’avoir pu voir la Belgique en demi-finale de la Coupe du monde. « La dernière fois remonte à 1986, et je suis né l’année suivante. C’est une première pour moi », a expliqué M. Wilski.

– Avec Matthieu Payen