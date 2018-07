Tarif sur l’acier: la CCAC demande au fédéral d’être prudent

OTTAWA – La Coalition canadienne de l'acier de construction (CCAC) lance un appel à la prudence au gouvernement du Canada en matière de tarifs et de quotas imposés sur l'acier ne provenant pas des États-Unis.

«Nous appuyons la réaction mesurée du gouvernement face aux tarifs américains, a déclaré Anoop Khosla, directeur général de Midvalley Rebar, fabricant d'acier de construction et membre de la CCAC. Toutefois, nous sommes inquiets en raison du fait que le gouvernement envisage de prendre des mesures de protection - une combinaison de tarifs ou de quotas - à l'égard des importations de barres d'armature et d'autres produits d'acier de construction provenant des autres partenaires commerciaux du Canada.»

Le secteur de la construction au Canada emploie plus de 1,2 million de personnes, «ce qui en fait le secteur qui génère le plus d'emplois pour la classe moyenne au pays», souligne la CCAC.

La Coalition précise que les producteurs d’aciers canadiens ont la capacité de répondre à environ 50 % de la demande au pays et que le secteur dépend fortement des produits d’acier importés.

«S'il n'a pas accès aux importations des autres pays, le secteur canadien de la construction sera confronté à des pénuries liées à de nombreux types d'acier et à des prix plus encore plus élevés.»

De son côté, Walter Koppelaar, président-directeur général de Walters Group, aciériste et membre de la CCAC met en garde: «De nombreux pays sont touchés par les tarifs américains, mais le fait de dresser des obstacles à l'acier de construction provenant de ces pays s'avérera autodestructeur pour notre économie. Cela signifiera que des projets seront annulés et que les coûts de construction des ponts, des routes et des maisons neuves augmenteront».

Le remplacement du pont Champlain à Montréal, par exemple, nécessite de la tôle d'acier et des barres d'armature en acier inoxydable qui ne sont pas produites au Canada.