Tesla ouvrira une méga-usine à Shanghai

Le PDG de Tesla vient tout juste de conclure une entente de laquelle découle l’ouverture d’une méga-usine à Shanghai.

Le tout s’est déroulé alors qu’Elon Musk était en visite d’affaires en Chine. La signature a eu lieu à l’hôtel Fairmont Peace de Shanghai où l’accès aux médias était, sans surprise, très limité.

Il est prévu que la capacité annuelle de cette méga-usine s’élève à 500 000 véhicules. Il ne devrait prendre que deux ans pour la construire et ainsi la rendre opérationnelle. À cet endroit, on procédera notamment à de la recherche et développement en plus de l’assemblage. Sa superficie n’est toutefois pas connue à l’heure actuelle.

Si c’est en Chine qu’Elon Musk a décidé d’installer sa nouvelle méga-usine, ce n’est pas par hasard. En effet, l’entrepreneur entend profiter de l’effervescence économique de ce pays en plus d’éviter les tarifs douaniers.

De plus, il est fort intéressant de constater que la Chine représente le plus important marché en ce qui a trait aux véhicules électriques. D’ici 2030, l’entièreté du parc automobile devrait être électrifiée. C’est ce qu’on peut lire dans le reportage de Reuters.

Par ailleurs, Shanghai a annoncé qu’elle allait entièrement supporter le constructeur de véhicules entièrement électriques qui s’établira dans sa ville. Cette aide financière n’a toutefois pas été chiffrée.