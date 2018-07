The Chainsmokers: collaborations fructueuses

The Chainsmokers débarquent sur les Plaines, mercredi soir, pour leur premier concert à Québec, avec des hits plein les bras, parfaits pour célébrer l’été. Le duo est probablement la tête d’affiche la plus « grand public » de la soirée électro des dernières années, après Skrillex, Kaskade et Flume.

Le duo new-yorkais est apparu sur la scène musicale en 2012, en se forgeant une place dans l’industrie à coup de collaborations avec des artistes de renom. Aujourd’hui, le groupe aurait 5 milliards de vues cumulées sur YouTube.

Après avoir fait beaucoup de remix, Andrew Taggart et Alex Pall attirent les projecteurs sur eux avec le morceau électro Selfie, en 2014.

En 2015, année de la sortie du premier EP Bouquet, la chanson Roses, avec la chanteuse américaine Rozes, a mis en lumière leur créativité, prouvant qu’ils n’étaient pas seulement des producteurs de musique électronique. La pièce se hisse rapidement dans les classements mondiaux.

Succès après succès

Le reste n’a été qu’une succession de hits planétaires. C’est en 2016 que tout explose. La chanson Closer, en duo avec Halsey, confirme qu’ils sont partis pour la gloire. Le titre reste 26 semaines dans le top 5 aux États-Unis, un record.

Puis, il y a eu Don’t Let Me Down, avec Daya, qui a aussi conquis les palmarès partout dans le monde.

La notoriété acquise amène The Chainsmokers à former un duo improbable avec nul autre que Coldplay. Les deux DJ et producteurs enregistrent avec le groupe le ver d’oreille Something Just Like This. Le clip est vu 1,1 milliard de fois sur YouTube.

Leur premier album, Memories... Do Not Open, voit enfin le jour en 2017. Il comprend aussi des collaborations avec Florida Georgia Line et Louane.

Mais cette association avec de tels artistes n’est pas un gage de succès. Même s’il s’est glissé au sommet des palmarès Billboard, l’album a reçu de nombreuses critiques négatives.

Au début de l’année 2018, The Chainsmokers ont fait paraître le EP Sick Boy, sur lequel on entend un changement de style, plus électro-rock, avec des chansons plus engagées.

Critiques favorables en spectacle

En dépit des mauvaises critiques de l’album, The Chainsmokers s’amèneront mercredi soir à Québec avec un attirail pour faire vibrer les Plaines, où ils enchaîneront leurs pièces les plus célèbres. Les critiques parlent d’un spectacle « survolté ».

Ils promettent aussi leurs remix les plus populaires. Durant leurs derniers concerts, ils alternaient entre des chansons de Jason Derulo, Beyoncé, Queen, Papa Roach ou The Killers.

The Chainsmokers auraient recours à quelque 200 pièces pyrotechniques pour dynamiser leur prestation, selon le Festival d’été.