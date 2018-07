PAQUETTE, Cécile



De Terrebonne, le 9 juillet 2018, à l'âge de 98 ans, est décédée Mme Cécile Paquette, fille de feu Mme Aldégonde Forget et de feu M. Édouard Paquette.Elle laisse dans le deuil son frère M. Roland Paquette, son neveu François Meunier (Chantal Fortin), son petit-neveu Gabriel (Ariane) et sa petite-nièce Élisabeth (Cédric) ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 13 juillet 2018 de 9h30 à 11h à la:Les funérailles auront lieu ce même jour à 11h en l'église Saint-Louis-de-France, 825, rue Saint-Louis, Terrebonne, Qc, J6W 1J7, suivies de l'inhumation au Cimetière de Terrebonne (montée Masson).