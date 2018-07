CLOUTIER, Normand



À Montréal, le 5 juillet 2018, est décédé à l'âge de 53 ans, M. Normand Cloutier, époux de Mme Manon Picard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils, Maxime (Katryne), sa fille Emilie, sa soeur, Johanne (Guy), ses frères Gaëtan, Yvan (Sylvie) ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances en présence des cendres, le samedi 14 juillet de 14h à 17h et de 19h à 21h à la:LAURENT THÉRIAULT512, RUE DE L'EGLISE, VERDUN514 769 3867stationnement et rampe d'accès disponiblesUne liturgie de la Parole sera célébrée à 19h30.