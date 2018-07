AMESSE, Carmen

(née Chartrand)



C'est avec une immense tristesse, que nous vous annonçons le décès de Madame Carmen Amesse née Chartrand, survenu à Montréal le 4 juillet 2018, à l'âge de 96 ans. Elle était l'épouse de feu M. Ernest Amesse.Elle laisse dans le deuil, ses fils Lucien et Jean-Pierre, sa fille Gisèle, son frère Maurice, ses six petits-enfants, ses arrière-petits-enfants ainsi que de nombreux neveux et nièces et proches parents.Samedi, 14 juillet prochain, la famille recevra les condoléances à compter de 10h à l'église St-Léonard, sise au 5525, Jarry Est à Montréal. Les funérailles auront lieu dès 11h.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Baluchon Alzheimer, à la Société canadienne du cancer et/ou à la Fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal.La direction a été confié à la: