LAVERTU, Marcel



À Montréal, le 24 juin 2018, est décédé Marcel Lavertu, né à Québec, fils d'Henri Lavertu et de Gérardine Morency.Il laisse dans le deuil ses enfants Esther et Marc, leur mère Hélène Simard, sa soeur Fleurette, son frère Jean-Guy ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances dimanche le 15 juillet 2018 de 14h à 17h, à la résidence funéraire:MacGILLIVRAY WHITE307, RIVERSIDEST-LAMBERT, QC, J4P 1A7Des dons à la Fondation des résidences Mance-Décary seraient appréciés.