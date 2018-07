CÔTÉ, Jules



Le 7 juillet 2018, au CHSLD Mgr. Coderre de Longueuil, à l'âge de 97 ans, est décédé M. Jules Côté, résidant de Boucherville, natif de Grondines comté de Portneuf, époux en premières noces de feu Mme Marguerite Bouchard et en deuxièmes noces de Lise Lamothe.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Joanne (Michel), son fils Stéphane (Sylvie), les filles de Lise: Marie-Josée (Daniel), Dominique (Jean-François), ses quatre petits-enfants Roxanne, Karen, Yanick, Frédérique, neveux et nièces, parents et ami(e)s.Il sera exposé dimanche le 15 juillet 2018, au:450-443-6667 www.salonfunerairelfc.comPropriétaire: ROBERT CENACde 15:00 à 17:30 et de 19:00 à 20:30 une célébration suivra.Un remerciement tout particulier au personnel du 4e étage du CHSLD Mgr. Coderre.Les dons reçus seront remis au Centre Mgr. Coderre.