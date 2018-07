LAPLANTE, Gérard



À Repentigny, le 10 juillet 2018, à l'âge de 80 ans, est décédée Gérard Laplante.Il laisse dans le deuil son épouse Monique Tessier, ses enfants Michel (Judith Pageau), Julie (Martin Perreault), Denise (Réjean Thériault), ses petits-enfants Kaëlig, Vicky, Philippe, sa soeur Jacqueline (Alberic Lemoyne), ses beaux-frères, belles-soeurs ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 15 juillet 2018 de 14h à 17h et 19h à 22h et lundi de 9h à 11h au Complexe funéraire Urgel Bourgie St-François d'Assise, 6700 Beaubien Est, Montréal.Suivra les funérailles lundi à 11h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don Fondation des maladies du coeur ou à Diabète Québec.