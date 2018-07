PÉPIN, Anita



À Mascouche, le 2 juillet 2018, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Anita Pépin, épouse de feu Joseph Demers.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Carole, Johanne (Jean-Guy), Alain (Ginette), Sylvie, Manon (Jean-Louis) et Sylvain (Jacques), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, son frère et ses soeurs, Gaëtan (Sandra) , Huguette (Jean) et Linette (Fernand) ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 2500 des Perron à Auteuil, Laval,le samedi 14 juillet de 11h à 17h, suivra une liturgie à 17h au complexe.