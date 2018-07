VALADE, Claude



Le 4 juillet 2018, à l'âge de 83 ans, est décédé Claude Valade, époux de Denise Lamothe.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Sylvie (Jean-Pierre) et Claude Jr, ses petits-enfants Benoît (Nathalie) et Véronique (Pierre-Luc), ses arrière-petits-enfants Anne-Rose, Alex, Victoria et Zach ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 14 juillet 2018 de 14h à 17h, de 19h à 22h ainsi que le dimanche 15 juillet 2018 à compter de 9h, suivi d'une liturgie de la Parole à 11h en la chapelle de:505, BOUL. CURÉ POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC, J4J 2H5www.dignitequebec.com