MARTINEAU (née LAPOINTE)

Florence



Au CHRDL à Joliette, le 5 juillet 2018, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Florence Lapointe, épouse de feu Lucien Martineau, demeurant à Joliette, autrefois de Ste-Julienne.La défunte laisse dans le deuil ses fils Normand (Sylvie Lapierre), Jean (Lyette Préville), Richard (Chantal Hétu), ses petits-enfants Sébastien, Charles, Éric, Stéphanie, Gabrielle et leur conjoint(e), ses arrière-petits-enfants: Thomas, Samuel, Noémie, Étienne, ses beaux-frères et belles-soeurs, autres parents et amis.La famille vous accueillera pour recevoir vos condoléances jeudi le 19 juillet à compter de 11h, suivi de la liturgie à 15h30, à la résidence de la:2545, RUE EUGÈNE MARSANSTE-JULIENNEDirection funéraire:Gaston Pothel, 450-831-2929