NAULT, Paul-Émile



À Montréal, le 8 juillet 2018, à l'âge de 78 ans, est décédé Paul-Émile Nault, époux de feu Fernande Gauvreau.Il laisse dans le deuil ses enfants Doris (Gabriela) et Francis, ses petits-enfants Jasmine et Roxanne, ses 3 frères ainsi que de nombreux neveux et nièces, parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances au Complexe Funéraire Urgel Bourgie, 3955, Côte-de-Liesse, H4N 2N6,le dimanche 15 juillet 2018 de 14h à 17h.