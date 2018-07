CURADEAU, Emma



À Montréal, le lundi 9 juillet, est décédée Emma Curadeau.Elle laisse dans le deuil ses enfants Hervé (Linda), Françoise (Stéphane) et Benoît (Sonia), ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs autres amis et parents.La famille recevra les condoléances au complexe:le mercredi 18 juillet de 14h à 17h et de 19h à 21h. Une cérémonie commémorative sera célébrée au salon même à 20h30.Au lieu de fleurs, un don à la Société de recherche sur le cancer serait apprécié.