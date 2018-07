MEUNIER, Laurette

(née Bélanger)



Originaire de Sainte-Monique à Mirabel, le 9 juillet 2018, à l'âge de 94 ans, est décédée Mme Laurette Bélanger, épouse de feu M. Rolland Meunier.Elle est parti rejoindre son époux, ses parents, ses frères et ses soeurs.Elle laisse dans le deuil son frère Réal, ses belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église Saint-Augustin (15093, rue St-Augustin, Mirabel) le vendredi 13 juillet dès 10h00. Les funérailles auront lieu la même journée à 11h00, suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.