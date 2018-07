PÉPIN, Gabriel



À St-Jérôme, le 4 juillet 2018, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Gabriel Pépin, époux de Rolande Charlebois Pépin et père de feu Carole Pépin.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants Sylvie et Serge (Chantal), ses petits-enfants Vicky (Sylvain), Alex (Caroline), Gabriel et Cédric, ses arrière-petites-filles Abygaël et Félycia, sa soeur, ses frères ainsi que de nombreux parents et amis.Les funérailles auront lieu ce samedi 14 juillet 2018 à 11h à l'église Ste-Paule, 920 rue Labelle, St-Jérôme, J7Z 5M5. La famille recevra vos condoléances à partir de 10h.