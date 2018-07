LANDRY, Serge



De Napierville, le 6 juillet 2018, à l'âge de 54 ans, est décédé M. Serge Landry, fils de M. Réal Landry (Nicole) et de Mme Marielle Gélineau.Outre ses parents, il laisse dans le deuil ses frères: Robert (Martine Grégoire) et Daniel (Isabelle Côté), ainsi que son neveu et ses nièces: Alexandra, Charles, Rosalie (Michaël Rodrigue) et Noémie (Julien Roy), sans oublier ses petits amours Clémence, Maxence et Alice, ses cousins et cousines, ses tantes et oncles ainsi que plusieurs parents et amis précieux.La famille recevra vos condoléances au, dimanche le 15 juillet 2018, de 11h à 13h, suivi d'un hommage à Serge à 13h30:SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC, J2X 5P9(secteur Iberville) Tél. 450 390-1111Ceux qui le souhaitent sont invités à faire un don à L'Éclusier du Haut-Richelieu pour la santé mentale ou à l'Institut Nazareth et Louis Braille.Les services funéraires ont été confiés au: