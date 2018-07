VIGNEAULT, Lucile



À Repentigny, le 4 juillet 2018, à l'âge de 80 ans, nous a quittés paisiblement et entourée des siens, Madame Lucile Vigneault.Lucile laisse dans le deuil ses enfants, André, Marie-Josée et Maxime Jr, sa petite-fille Roxanne, son arrière-petit-fils Shawn, ses soeurs Réjane et Rose, son frère Marcel ainsi qu'autres parents et de nombreux amis.Aucune cérémonie religieuse n'aura lieu.Un don pour la dystrophie musculaire, sclérose en plaque ou autre maladie dégénérative sera apprécié.La famille tient à remercier le personnel du Centre multivocationnel Claude-David pour leur soutien et bons soins prodigués.LAURENT THÉRIAULT514-769-3867 www.dignitequebec.com