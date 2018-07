BIENVENUE, Denis



À l'hôpital de Saint-Jérôme, le 22 juin 2018, à l'âge de 72 ans, est décédé Denis Bienvenue, conjoint de Nathalie Wilson.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants Alain (Marie-Josée), Suzanne (Noël), ses petits-enfants Jonathan, Catherine, Julien, sa soeur Ginette (Jean), son frère Georges (Nicole), ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que de nombreux amis.Selon les volontés du défunt, une réception intime aura lieu pour ses proches et ses amis.En guise de sympathie, un don peut être envoyé à la cause que supportait Denis, soit les itinérants: L'Abri de la Rive-Sud, 885, rue Ste-Hélène, Longueuil, QC, J4K 3R7.