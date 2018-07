CHARBONNEAU, Gérard



De St-Jovite (Mont-Tremblant), le 8 juillet 2018, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Gérard Charbonneau, époux de Mme Thérèse Levert.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Marc (Jeannine), Lucie, Paul (Manon), Bernard (Denise) et André (Denis), ses petits-enfants Philippe, Mathieu, Olivier, Jean, Geneviève, Manuel, Claudie et Marc-André, ses arrière-petits-enfants, son frère Jean-Yves (Suzanne), beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il sera exposé au:974, RUE VANCHESTEINGST-JOVITE (Mont-Tremblant)le vendredi 13 juillet de 14h à 17h, de 19h à 21h, ainsi que le samedi 14 juillet dès 9h.Les funérailles auront lieu en l'église de St-Jovite ce samedi 14 juillet à 11h. L'inhumation aura lieu le samedi 28 juillet au cimetière de St-Jovite à 11h.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de l'Hôpital de Ste-Agathe-des-Monts serait apprécié.