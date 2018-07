10 erreurs que l’on fait toutes en se rasant et qu’il faut cesser immédiatement

La plupart des femmes ont appris à se raser elles-mêmes et avec les années, elles reproduisent des faux pas encore et encore lorsqu’elles disent au revoir à leurs poils.

Voici 10 choses que l’on fait toutes de la mauvaise façon en se rasant et qu’il faut arrêter dès maintenant

1. Ne pas se laver avant de se raser

Prendre sa douche chaude permet aux pores de peau de s'ouvrir. Le rasage est donc plus facile et plus près de la peau. À nous les belles jambes douces!

2. Se raser avec de l'eau seulement

Tout le monde le fait, mais se raser sous la douche en n’appliquant rien d’autre que de l’eau, c’est prendre le risque que notre peau devienne irritée pendant plusieurs jours. En plus, ce n’est pas confortable de ne rien mettre pour se raser.

3. Se raser avec du savon ou du gel douche

S’il ne faut pas oublier de mettre un produit sur la zone à raser, il ne faut pas appliquer n’importe quoi non plus. Beaucoup de filles utilisent leur gel douche pour se raser, mais ce n’est pas la fonction première de celui-ci. Le savon a pour rôle d’éliminer les saletés sur la peau, alors que le gel ou la crème à raser a comme mandat de faire glisser les lames et hydrater la peau durant le rasage.

4. Utiliser son rasoir à sec

Non seulement certaines personnes ne mettent rien pour se raser sous la douche, mais d’autres se rasent également sans eau. Encore une fois, les risques d’irritation de la peau sont élevés. Prenez deux minutes de plus et appliquez un bon produit conçu pour le rasage.

5. Nettoyer ses lames avec une serviette

Pour enlever le surplus d’eau ou les restants de poils, bon nombre de personnes vont utiliser une serviette pour nettoyer leur rasoir. Il faut cesser cette action immédiatement, puisque cette technique abîme les lames, les rend moins affûtées et les bloque avec des fibres de tissu.

6. Utiliser son rasoir trop longtemps

En plus d’être moins efficace avec le temps, utiliser des rasoirs jetables sur une trop longue période risque de créer des blessures et de l’irritation.

Pour savoir s’il doit être changé, il suffit de regarder les poils dans celui-ci. S’ils sont emprisonnés, c’est le temps de vous débarrasser de votre rasoir.

Ou bien, si la bande de lubrifiant située normalement au-dessus des lames est complètement effacée, direction la poubelle!

7. Appliquer une pression trop grande

La logique de plusieurs personnes, c’est que plus on pèse fort sur son rasoir, plus le poil sera rasé de près. En plus d’être inefficace, cette méthode ne risque que de causer des blessures. Une pression normale suffit. Si le résultat du rasage n’est plus le même, c’est le moment de le jeter ou de changer les lames.

8. Ne pas s’hydrater après le rasage

Cette étape est souvent laissée de côté, mais elle est très importante. Pour éviter d'avoir la peau sèche et irritée dans notre visage, il faut l’hydrater avec une bonne crème. Même chose pour nos jambes. Appliquer une crème hydratante peut également prévenir la formation des poils incarnés, souvent causés par une peau trop sèche.

9. Laisser son rasoir dans la douche ou dans le bain

On le fait toutes, mais laisser son rasoir sur le bord de la douche n’est pas hygiénique, puisque cela augmente la prolifération de bactéries sur les lames. En plus, avec l’eau, vos lames risquent de rouiller et la durée de vie de votre rasoir en sera fortement écourtée.

10. Se raser dans le sens contraire de la pousse des poils

En plus de créer de l'irritation, cette méthode peut engendrer des problèmes lors de la repousse, comme des poils incarnés. Il est donc suggéré de raser dans le même sens de la pousse des poils.

