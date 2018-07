DAVIAU-DROUIN, Geneviève



À Trois-Rivières, le 7 juillet 2018, est décédée à l'âge de 94 ans, Madame Geneviève Daviau, fille de feu Marie-Anne Brouillette et de feu Donat Daviau.Elle est partie rejoindre sa petite-fille Joëlle Delage et sa fille Pauline Drouin.La défunte laisse dans le deuil ses enfants: Nicole (Simon Bergeron), Huguette (André Bettez), Lucie (Claude Delage), Claire (Serge Simard), Michelle (Marc Limoges), Renée (François Villemure) et Mario Drouin (Nathalie St-Onge), ses petits-enfants: Jean (Marie-Josée), Audrey Mey (Guillaume), Jonathan, Andrée-Anne, Lorie, Bénédicte (Camille), Tommy (Jade) et Billie; ses arrière-petits-enfants: Maxime-Olivier, Alexandre, Eska, Denali et Raphaëlle ainsi que son frère, ses soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s dont Ghislaine, Carole, Conrad, Denis, Francine, Colette, Irène, Marcel et tous les autres.La famille accueillera parents et ami(e)s à la:RICHARD & PHILIBERT1350, RUE SAINTE-MARGUERITETROIS-RIVIÈRESTél. 819-378-3838 Téléc. 819-375-8146Courriel: condoleances@richardphilibert.caSite: www.richardphilibert.cale vendredi 13 juillet de 19h à 21h30 et samedi dès 9h. Une liturgie de la Parole aura lieu le samedi 14 juillet 2018 à 12h, en la chapelle de la maison funéraire. L'inhumation suivra au cimetière St-Michel de Trois-Rivières.Au lieu de fleurs, une offrande de messe, un don à la Maison Le Far de Trois-Rivières ou à la Fondation Canadienne du Rein Division du Québec serait grandement apprécié.La famille désire témoigner sa reconnaissance au personnel de l'unité Des Chênes du Centre d'hébergement Roland-Leclerc.