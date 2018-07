SARDA, Maurice



À Laval, le 19 juin 2018, est décédé Maurice Sarda "Maumau", époux de Gisèle Brassard.Il laisse dans le deuil ses enfants Richard (Josée), Joanne (Serge), Sophie (Philippe), ses petits-enfants Audrée (Marcel), Louis-Philippe, Miguel, son arrière-petit-fils Félix et un bébé fille à venir, son frère Roger, sa belle-soeur Pierrette, ses beaux-frères Réal et Yvon ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le dimanche 15 juillet de 13h à 16h. Un hommage en sa mémoire lui sera rendu à 16h.