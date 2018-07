BOUCHARD, Sylvio



De Rosemère, le 8 juillet 2018, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Sylvio Bouchard, époux de Mme Charlotte Simard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Serge, Jean et Sylvain (conjointe), ses petits-enfants, sa soeur Jacqueline, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au:418, CURÉ LABELLEROSEMÈRE, QC, J7A 3R8dimanche, le 15 juillet de 14h à 17h et de 19h à 22h. Une liturgie de la Parole aura lieu ce jour même à 21h.Des dons à la Fondation québécoise du cancer ou à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.