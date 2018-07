HIGGINS, Patrick



À Terrebonne, le 1er juillet 2018, à l'âge de 46 ans, est décédé M. Patrick Higgins.Il laisse derrière lui l'amour de sa vie, Sophie ainsi que le rêve de sa vie, sa fille Megan. Il était le fils de feu Mme Lise Bédard et M. Pierre Higgins, son frère Steeve, ses soeurs Nancy Higgins et Nancy Bédard, ses oncles, tantes, cousins, cousines, neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances dimanche le 15 juillet de 11h à 16h au complexe funéraire:SAINTE-THÉRÈSE(450) 473-5934Un hommage lui sera rendu le même dimanche à 16h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Prévenons le Suicide.