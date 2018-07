MORIN BOULANGER, Laurette



À Saint-Jean-sur-Richelieu, native d'Armagh, le 6 juillet 2018, à l'âge de 77 ans, est décédée madame Laurette Boulanger, épouse de monsieur André Morin.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Johanne, son fils Daniel (Manon Beaudet), ses petits-enfants Mathieu, Simon et Maude Morin ainsi que ses soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2W 1E2www.lesieuretfrere.com, 450-359-0990le dimanche 15 juillet 2018 à compter de 12h. Une célébration de la Parole aura lieu le jour même à 15h30, en la chapelle du complexe funéraire.