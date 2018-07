BROSSEAU, Fernand



Le 8 juillet, à l'âge de 84 ans, est décédé Monsieur Fernand Brosseau.Il laisse dans le deuil ses filles Carole (Michel), Jocelyne (Claude), Lise (Richard) et Sylvie (Daniel), ses six petits-enfants ainsi que ses deux arrière-petits-enfants, sa soeur Madeleine, son frère Maurice, neveux et nièces, parents et amis.Il sera exposé au complexe:le vendredi 13 juillet de 11h à 20h. Les funérailles seront célébrées le samedi 14 juillet à 11h en l'église de Saint-Joseph de Mont-Rolland, au 1382 rue Saint-Jean suivies de l'inhumation au Cimetière de Mont-Rolland.