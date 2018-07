DURET (née COLIN), Arlette



Le 28 juin, à l'âge 82 ans, est décédée Arlette Colin, épouse de Pierre Duret et mère de feu Maryline.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Corinne (Tony), Laure (Serge), Nathalie (Donald), Christophe (Christiane), Harry (Julie), Gladys et Rutza, ses dix-huit petits-enfants et deux arrière-petits-enfants, sa soeur Jeannine ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 22 juillet de 14h à 17h à:6500 BOUL. COUSINEAUST-HUBERT, QC, J3Y 8Z4www.dignitequebec.comUne liturgie de la Parole sera célébrée en la chapelle de la résidence funéraire, ce même jour, à 17h.