RIVARD, Benoît



À St-Ambroise de Kildare, le 6 juillet 2018, à l'âge de 29 ans et 6 mois, est décédé accidentellement M. Benoît Rivard, fils de Mme Sylvie Rioux et de M. Alain Rivard.Il laisse dans le deuil son amie de coeur Karine (Samuel et Rosaly), ses deux soeurs, Véronique (Guy Perron) et Sophie, sa filleule Maude, son neveu Louis, ses grands-mères Aline et Julianne ainsi qu'autres parents et plusieurs amis.La famille recevra les condoléances le samedi 14 juillet de 15h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le dimanche 15 juillet de 9h à 11h, au:LAVALTRIE, QC, J5T 1M4450-586-1116 www.guilbault.info