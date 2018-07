GODON, Georges-Yves



Le 8 juillet 2018, à Dorval, est décédé M. Georges-Yves Godon, époux de Margaret Kristjanson.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Kenneth (Valerie Martin), Rosemarie, Christian (Rhonda Klemensberg) et Daniel (Cheryl Tyrell), ses petits-enfants James, Sarah et Shane Pratt, Rachelle et Devin Godon, Zoe et Max Godon, ses arrière-petits-enfants Taegan, Sofia, Charlie, Spencer et Maverick, ses frères Gilles et Claude, ainsi que sa soeur Monique. Il est prédécédé par sa soeur Lise. Il manquera beaucoup à toute sa famille et ses amis.Les visites auront lieu à la:le samedi 14 juillet de 9h à 10h suivi d'un service commémoratif en la chapelle Rideau.Au lieu de fleurs, des dons à Peoples Church of Montreal ou à la Fondation québecoise du cancer seraient grandement appréciés.