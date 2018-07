À la douce mémoire de



Murielle Forgues Gendron (

De Lacolle, le 8 juillet 2018, à l'âge de 74 ans, est décédée madame Murielle Forgues, épouse de monsieur Marcel Gendron.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Brigitte (Robert Sicotte), son petit-fils Samuel, son fils Marcel Jr. (Sylvie Trahan), ses petits-fils Christian, Alexandre (Julie) et un arrière-petit-enfant qui est à venir, son frère Alain (Lise), sa soeur Monique (Ronney), belles-soeurs, beaux-frères, neveux, nièces parents et amis. Elle était la soeur de Lise (feu Germain) décédée le même jour qu'elle, ce dimanche 8 juillet et de feu Andrée (feu Léo).La famille recevra les condoléances en l'église de Lacolle, le samedi 14 juillet 2018, dès 13h, suivi des funérailles à 14h30.Au lieu de fleurs des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.La famille désire remercier le personnel de la Maison de soins palliatifs de Saint-Jean-sur-Richelieu pour les bons soins prodigués.