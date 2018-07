ARCHAMBAULT, André



À Laval, le 6 juillet 2018, à l'âge de 76 ans, est décédé M. André Archambault.Il laisse dans le deuil son fils Pascal, sa soeur Huguette, son frère Rhéal ainsi que ses neveux et sa nièce et leurs enfants.La famille invite parents et amis, particulièrement ceux de la Marina Commodore, à se rassembler samedi le 14 juillet 2018 de 13h à 16h au complexe: