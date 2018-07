TREMBLAY (née GAUTHIER)

Cécile



À Laval, le 6 juillet 2018, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Cécile Gauthier Tremblay, épouse de M. Jean-Paul Tremblay.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Natalie (Michel Lachapelle), Marie (Yves Cantin) et Jean (Sophie Cyr), ses petits-enfants Mathieu, Sarah, Vanessa, Zachary, Alex et Maude, ses soeurs Paulette (Réal Blanchette) et Claire (Robert Desjardins), ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 14 juillet 2018 de 15h30 à 19h30 en la :Une liturgie de la Parole aura lieu à 19h30 en la chapelle de la résidence funéraire.