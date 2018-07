Je sors, je reste

Coup de cœur

Musique : Femi Kuti & The Positive Force

Photo courtoisie

Le respecté chanteur Femi Kuti, fils du pionnier musical Fela Kuti, débarque à Montréal ce soir pour présenté aux mélomanes québécois son plus récent album intitulé One People One World et pour donner le coup d’envoie de la 32e édition du Festival International Nuits d’Afrique de Montréal. L’évènement estival qui se déroulera dans diverses salles jusqu’au 22 juillet compte notamment à sa programmation plus d’une trentaine de spectacles extérieurs gratuits. *Ce soir à 20h30 au M Telus, 59 rue Sainte-Catherine Est

Je sors

Musique : Trop Belle

Photo courtoisie

L’excentrique formation post-punk Trop Belle qui est dirigée par la chanteuse « Lolita Trop Belle » lancera son tout premier EP de cinq pièces intitulé Pour toi ce soir. Le concert du quintette montréalais sera précédé d’une performance du groupe Café Cloppe Roteux, une formation rendant hommage au groupe américain Creedence Clearwater Revival. *Ce soir à 22h à l’Escogriffe, 4461 rue Saint-Denis

Musique : Vincent Vallières

Photo Martin Chevalier

C’est au tour du guitariste et chanteur Vincent Vallières de prendre part à la série de concerts de ruelle organisée dans l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. L’artiste québécois a sorti en 2017 Le temps des vivants, son septième album en carrière. Les groupes Alaclair Ensemble et Canailles joueront aussi dans la ruelle Gaboury respectivement le 26 juillet et 9 août prochains, tandis que Marjo performera le 23 août. *Ce soir à 19h30 dans la ruelle Gaboury près du parc Morgan, 4316 rue Sainte-Catherine Est

Humour : Les Denis Drolet

Photo courtoisie

Les humoristes aux complets bruns proposent un retour sur leurs fameux personnages à l’humour absurde dans un spectacle spécialement présenté dans le cadre du Zoofest. L’évènement très musical de Sébastien Dubé et Vincent Léonard permettra aux spectateurs de jeter un regard différent sur les deux artistes et leurs alter ego qui évoluent dans le milieu québécois de l’humour depuis près de deux décennies. *Ce soir à 20h30 au Monument National, 1182 boulevard Saint-Laurent

Cinéma : American Animals

Photo courtoisie

Ce film réalisé et écrit par Bart Layton raconte l’histoire d’un groupe de jeunes hommes vivant dans l’état du Kentucky qui s’ennuie profondément et qui n’apprécient guère que leurs vies semblent tracées d’avance. Leur solution pour se sortir de cette situation? Mettre en place un plan pour cambrioler la bibliothèque de leur école qui pourrait contenir de nombreux volumes anciens et rares. *Sorti en salle le 22 juin

Exposition : Vernissage estival du Never Apart

Photo courtoisie

L’espace culturel Never Apart présente aujourd’hui toutes ses expositions estivales qui seront affichées jusqu’au 22 septembre avec un vernissage collectif. Parmi les artistes exposés, les visiteurs pourront voir des œuvres d’Austin Young, Ekaterina Antonova, Justin Mencel, Michael Venus et des épisodes de Never Apart TV, un programme télévisuel faisant place aux artistes queer. *Ce soir à 18h au Never Apart, 7049 rue Saint-Urbain

Je reste

Film : La Vengeance

Photo courtoisie

Ce film français réalisé et écrit par Coralie Fargeat raconte l’histoire troublante et vindicative d’une jeune femme qui, après s’être faite violé et laissée pour morte dans le désert par un ami de son amant, décide de se venger et traquer les trois hommes responsables pour l’avoir fait vivre un calvaire. Ce long-métrage est parfois franchement troublant, mais plaira aux gens capables de voir au-delà de la violence. *Sorti en DVD le 10 juillet

Bande dessinée : Nous avons fait de notre mieux de Thi Bui

Photo courtoisie

Ce roman graphique biographique de Thi Bui revient sur le passé de la famille de l’auteure originaire du Vietnam pour ensuite raconter comment s’est déroulée leur immigration aux États-Unis. À travers cette longue et difficile épopée, l’auteure révèle comment les défis et responsabilités d’un parent peuvent peser sur une personne au cours d’une vie. *Sorti en librairie le 21 juin

Album : The Now Now de Gorillaz

Photo courtoisie

La formation virtuelle Gorillaz vient de sortir ce sixième album studio qui nous vient un peu plus d’un an après l’opus précédent. Le groupe notamment connu pour les pièces Clint Eastwood et Fell Good Inc sera de passage à Montréal au Centre Bell le 9 octobre prochain en compagnie du groupe The Internet. *Sorti le 29 juin