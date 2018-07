La fièvre du soccer s'empare de Rimouski

Sur place, on retrouvait des Européens en vacances, des Belges venus de Rivière-du-Loup pour l'ambiance et de nombreux Français qui ont choisi de s'établir au Québec il y a déjà plusieurs années.

Le soccer connaît un engouement marqué dans le Bas-Saint-Laurent. «Le sport fait de plus en plus d'adeptes. Dans les dernières années, on avait toujours une progression de 30 à 40 membres par année, mais cette année, on vit vraiment un gros boom. Entre 120 et 130 membres se sont ajoutés au club», a lancé le directeur sportif du Club de soccer Fury de Rimouski, Maxime Fournier.