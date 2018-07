Ma devise ce week-end : Mange, prie et sors! Manger : on se fait plaisir à découvrir des vins d’importation privée dans la Petite-Italie tout en dégustant des pâtes comme Julia Roberts dans le film Eat, pray and love. Prier : on assiste à une séance exclusive de méditation avec un guru-vedette indien, tout comme Julia! Finalement, on sort dans une boîte de nuit de Montréal, pour y danser aux côtés d’une star, pas comme Julia, mais plutôt comme Anne-Lovely.

MANGER : Le nouveau bar à vin gourmand de la Petite Italie

Photo courtoisie

J’adore les bars à vins et cela tombe bien puisque le Signorvino MTL vient toujours d’ouvrir ses portes en plein cœur de la Petite-Italie. Au seuil de la porte, impossible de ne pas remarquer le grand bar, garni de ses centaines bouteilles de vin italien d’importation privée. Je m’y suis installée et j’ai pu y boire un rafraîchissant Aperol Spritz, en attendant ma table. Puis, Marco Romanelli, le sommelier et co-propriétaire vous fera découvrir ses vins exclusifs de la Toscane, des Abruzzes ou encore de la Sicile. Différents mets sur le menu se marieront parfaitement aux vins. On craque pour les plats classiques comme les tagliatelles aux champignons, les tomates fraîches et mozzarella di Buffala ou encore l’ariancio con radiccio et acciugo. Tout est simplement délicieux! (6961 boulevard Saint-Laurent, Montréal)

BOIRE : Nouveaux vins québécois à l’épicerie

Photo courtoisie

Durant ces journées chaudes d’été, rien de mieux qu’un rosé ou un blanc bien frais. Cette saison, l’entreprise québécoise Les Spiritueux Ungava lance donc la nouvelle gamme de vins Divine Sunshine, disponibles en épicerie. Goûtez au blanc californien composé de Chardonnay, de Muscat et de Colombard, avec ses notes de fruits exotiques et d’agrumes. On aime le servir avec des sushis ou bien des tacos au poulet grillé. Ensuite, le rosé nous surprend avec sa composition complexe de Grenache, de Zinfadel Rosé, de Syrah rosé et de Colombard. Ses arômes de fraises, de framboises et d’agrumes s’agencent à merveille à un bon burger, un lobster roll et des plats de fromages. Ces bouteilles à petits prix sont une belle surprise à votre panier d’épicerie. (Se vendent à moins de 12 dollars aux épiceries IGA, Provigo et Métro)

ÉVÉNEMENT : Le summum de la méditation en ville

Photo courtoisie

Namasté! Avez-vous déjà pratiqué la méditation? Que vous soyez débutant ou expert, vous ne voulez pas manquer la visite du guru à la renommée internationale Sri Sri Ravi Shankar qui débarque en ville pour la première fois, au Théâtre Symposia. Durant trois jours, ce guide spirituel indien vous apprendra des techniques de respiration, vous guidera sur la gestion du stress et vous donnera des trucs pour avoir une vie plus équilibrée. Dans le monde, ses enseignements sur la méditation et sur les valeurs humaines ont touché plus de 370 millions de personnes. À noter que les classes seront données en anglais avec une traduction simultanée en français. On dit donc, bye aux ondes négatives et bonjour au positivisme! (Pour vous procurer des billets : https://unveilinginfinity.ca/montreal-en/)

SORTIR : Tory Lanez sera à Montréal

Photo courtoisie

La boîte de nuit Joverse frappe fort, demain soir. L’équipe lance les « No Paparazzis Friday » et c’est nul autre que le chanteur et rappeur canadien Tory Lanez qui y donnera une première prestation enflammée. Connu pour ses tubes « LUV » et « Say It », la vedette canadienne cartonne déjà aux États-Unis et collabore avec de grandes vedettes comme ASAP Ferg, Drake et DJ Khaled. Aussi, DJ Toddy Flores vous fera danser jusqu’aux petites heures de la nuit. Si vous cherchez un endroit où sortir ce week-end, c’est la soirée à ne pas manquer. (52 rue Saint-Jacques)