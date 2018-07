7 trucs pour économiser beaucoup d'argent quand vous magasinez chez Sephora

Celles qui sont toujours à la recherche d’économies seront heureuses d’apprendre qu’il existe des trucs qui vous permettront d’économiser votre argent durement gagné quand vient le temps de magasiner chez Sephora.

Une publication partagée par Sayria Jade (@sayriajade) le 16 Juin 2018 à 5 :03 PDT

On le sait, le maquillage, ce n’est pas donné. Heureusement, on peut profiter de ces 7 trucs d'initiés pour en obtenir plus pour son argent lors de notre prochain magasinage chez Sephora.

1. Devenir membre Beauty Insider

Une publication partagée par Sephora (@sephora) le 10 Juin 2017 à 10 :05 PDT

La carte Beauty Insider, offerte gratuitement chez Sephora, apporte quelques «perks» à ses détenteurs, incluant des rabais allant jusqu’à 15% quelques fois par année. Vous pouvez aussi échanger vos points contre des échantillons de luxe et obtenir un cadeau gratuit durant le mois de votre anniversaire. Quand même nice.

2. Obtenir un maquillage gratuit

Une publication partagée par Sephora (@sephora) le 23 Avril 2017 à 9 :55 PDT

Pas besoin de dépenser un rond pour les mini maquillages de 15 minutes offerts en magasin. Vous pouvez apprendre comment faire un œil charbonneux, appliquer son contour, se tracer une belle ligne de eye-liner ou comment poser ses faux cils. Le plus beau dans tout ça? C’est gratis!

Pour plus de détails, c’est par ici!

3. Demander un échantillon de fond de teint avant d’acheter le grand format

Une publication partagée par Sephora (@sephora) le 20 Sept. 2017 à 12 :42 PDT

Avant d’acheter n’importe quel fond de teint liquide et de vous retrouver avec une teinte qui n’est pas la bonne ou un fond de teint qui ne convient pas à votre peau, demandez à la conseillère de vous donner un échantillon.

Souvent bon pour 2-3 applications, il vous permettra de bien tester le produit et de ne pas dépenser vos sous durement gagnés sur un fond de teint qui ne vous convient pas.

4. Profiter des soins faciaux gratuits

Une publication partagée par Sephora (@sephora) le 25 Août 2017 à 10 :48 PDT

Envie d'un masque hydratant rapido ou d'une exfoliation en profondeur de votre joli minois? Sachez que Sephora offre des soins pour la peau absolument gratuits. Même pas besoin d’acheter quoi que ce soit! Voyez tous les services offerts sur place par ici!

5. Utiliser la plate-forme ebates.ca

Une publication partagée par Sephora (@sephora) le 24 Sept. 2017 à 9 :23 PDT

Si vous passez par ce site avant de payer votre commande Sephora, vous pouvez obtenir des ristournes de 2% à 10% en argent. Pas mal!

6. Regarder la section des coupons sur le site

Une publication partagée par Sephora Canada (@sephoracanada) le 29 Juin 2018 à 5 :55 PDT

Sephora offre toujours des codes promo en ligne que vous pouvez appliquer lorsque vous passez à la caisse. Vous pouvez trouver la liste de produits à ajouter gratuitement dans votre panier par ici.

7. Demander un échantillon de parfum avant d’acheter le grand format

Une publication partagée par Sephora (@sephora) le 7 Août 2017 à 9 :52 PDT

Comme pour les fonds de teint, Sephora a souvent des échantillons de parfum que vous pouvez rapporter chez vous. Vous pouvez ainsi la mettre au test et vous assurer que l'odeur du produit ne tourne pas ou ne se modifie pas sur vous.

Parce que personne ne veut s'acheter un parfum à 100$ pour se rendre compte qu'il provoque des maux de tête!

