JOYAL, Léo-Paul



À Saint-Basile-Le-Grand, le 8 juillet 2018, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Léo-Paul Joyal.Il laisse dans le deuil ses enfants Denis et Manon (Jean-Pierre), ses petits-enfants Stéphanie (Maxime), Caroline (Yohan), Véronique (Étienne), Marie-Ève et Émilie, ses arrière-petits-enfants Elliot, Béatrice et Thomas, son frère Jean-Guy, ses soeurs Gilberte et Bernadette, ses neveux et nièces, son amie des dernières années Jacqueline Dussault, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire Urgel Bourgie, 8145, ch. de Chambly, Saint-Hubert, J3Y 5K2,le samedi 14 juillet 2018 de 11h00 à 14h00 et une cérémonie aura lieu en la chapelle du complexe à 14h00.La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du Centre palliatif Champlain à Brossard, pour leur dévouement et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation québécoise du cancer serait apprécié en la mémoire de Léo-Paul Joyal.