THERRIEN (BEAUVAIS), Luce



De Sainte-Anne-des-Plaines, le 5 juillet 2018, à l'âge de 72 ans, est décédée Mme Luce Beauvais, conjointe de M. Marcel Therrien.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses fils Martin (Justine) et Marc-André (Martine), ses petits-enfants William, Naomie, Antoine, Léanne Gauthier, Antoine Gauthier, Émy et Laurie, ses soeurs, ses beaux-frères, ses belles-soeurs ainsi que nombreux parents et amis.Selon ses volontés, elle fut incinérée. La famille accueillera parents et amis le samedi 14 juillet de 14h00 à 18h00 à la:SAINTE-ANNE-DES-PLAINESTél. 450 478-1910 Téléc. 450 478-3373info@maisonfunerairegroulx.comUne liturgie sera célébrée ce même jour au salon.Compensez l'envoi de fleurs par des dons à la Fondation québécoise du cancer.